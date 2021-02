Vente OM : Boudjellal persiste et signe

Mourad Boudjellal ne lâche rien, concernant la possible vente de l'OM. Il pense que des discussions sont en cours.





"Il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense qu'il y a des contacts, mais l'OM n'est pas vendu. On sait qu'il y aussi le problème du stade et de son PPP. Aujourd'hui, rien ne peut se passer sans la validation de MBS. Et, pour l'instant, il n'y a pas de démenti. Le seul démenti que j'attends aujourd'hui est celui de Walid Ben Tallal pour ne pas y croire. Eyraud, si c'était un personnage de dessin animé ? Ce serait la zizanie", a déclaré le nouveau patron d'Hyères lors d'un entretien accordé à Wynamax. Il a également adressé une pique à JHE, alors que l'OM a mis en demeure Thibaud Verizian : "J'ai aussi eu le droit aux honneurs de Eyraud. Jacques-Henri arrive très bien à autodéstabiliser son club, il n'a pas besoin de moi. On n'assigne pas en justice un journaliste. Ce n'est pas des méthodes qu'on emploie dans le sport."



Les démentis du club marseillais sont très fermes et laissent peu de place au doute. Cela n'empêche pas les rumeurs de continuer à se propager...