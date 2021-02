Mercato : Leicester pisterait toujours Thauvin

Leicester n'aurait pas abandonné l'idée de s'attacher les services de Florian Thauvin (27 ans), à l'occasion du mercato estival.





Selon les informations relayées par Eurosport UK, le club anglais est toujours en course pour recruter le milieu offensif de l'OM, au terme de son contrat. Il hésiterait à conserver Cergiz Under, lequel n'a pas vraiment convaincu alors qu'il est prêté par l'AS Rome. Cela pourrait libérer une place pour le Phocéen.



Pour rappel, Flotov a pour l'instant refusé de prolonger avec l'OM et devrait partir en juin. Il serait également pisté par le Milan AC et le FC Séville. Il reste à voir s'il parviendra à s'attendre avec eux, en ce qui concerne le salaire. Le club anglais dispose certainement de plus de marge de manoeuvre, dans l'aspect financier.



Décevant en Ligue des Champions, Thauvin a inscrit 7 buts et 7 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, cette saison.