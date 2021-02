Mamadou Niang a pris la défense des groupes de supporters.





"Sans les supporters, Marseille n'est rien. Le club appartient à la ville, à sa population et à ses supporters. Aujourd'hui, on méprise un peu les supporters. Depuis plusieurs mois ou années, ils ont été très calmes. Je ne cautionne pas ce qui s'est passé à la Commanderie, je ne cautionnerai jamais la violence. Mais ils ont l'impression d'être trahis, qu'on leur ment, d'être méprisés et pris pour des cons donc à un moment donné, ça a pété de la mauvaise manière. J'espère que ça va s'apaiser. S'il y avait eu Pape Diouf, tout ça ne serait jamais arrivé", a-t-il déclaré (propos relayés par But Football Club).



Quoi qu'en pense le Sénégalais, sur le papier, l'OM appartient bien à Frank McCourt, et non à la ville ou à ses supporters. Il reste à voir s'il conservera Jacques-Henri Eyraud longtemps au poste de président, alors qu'il est devenu particulièrement impopulaire à Marseille.