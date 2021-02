OM-PSG : Lannoy confirme qu'il n'y avait pas penalty

Stéphane Lannoy, directeur technique adjoint de l'arbitrage et responsable de la VAR, a donné son avis sur l'action litigieuse entre Alvaro Gonzalez (30 ans) et Neymar (29 ans), dimanche soir. Il ne pense pas qu'il y avait penalty, au contraire de ce qu'ont affirmé quelques journalistes parisiens.





"À aucun moment le défenseur marseillais ne touche l'attaquant parisien. Jamais. La situation est très claire une fois qu'on a les images et les ralentis. Ce que je remarque, d'abord, c'est que l'arbitre est bien placé. La situation se développe sur le côté gauche de la surface de réparation. L'arbitre est sur son lieu de déplacement - sur sa diagonale, pour les techniciens de l'arbitrage. Il est extrêmement bien placé pour juger la situation", a-t-il déclaré sur RMC Sport.





"C'est presque l'attaquant parisien qui marche sur le défenseur"

"Je suis très honnête avec vous : à vitesse réelle, quand je vois les images, je me dis qu'il y a penalty. Puis on nous propose un certain nombre de ralentis. Déjà, je n'ai plus le même avis avec cela. Lundi, je viens au bureau et je commence à voir comment a été travaillée la situation sous l'aspect assistance vidéo. Les caméras utilisées pour checker cette situation particulière montrent que, finalement, le pied de l'attaquant parisien et celui de l'attaquant marseillais sont côte à côte. Aucune image probante ne montre que le défenseur marseillais a marché sur le pied de l'attaquant parisien. On est presque tenté de dire qu'on est à la limite de l'inverse, où c'est presque l'attaquant parisien qui marche sur le défenseur", a-t-il poursuivi.



Alvaro Gonzalez s'est blessé sur l'action et manquera notamment le match Bordeaux-OM, dimanche soir.