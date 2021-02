Dario Benedetto (30 ans) s'est exprimé sur l'arrivée d'Arek Milik (26 ans) et sur son niveau, depuis le début de la saison.





En Conférence de presse, l'Argentin s'est réjoui de l'arrivée de l'ancien Napolitain. Il pense qu'il va le pousser à être meilleur : "C'est un grand joueur. Il s'est très bien adapté. Il dit qu'il est latin comme nous et boit le maté. C'est une super personne et un excellent joueur. C'est un défi pour nous, c'est une concurrence saine. Le meilleur va jouer, c'est bon pour moi. Ça va me pousser à travailler, mais je donne toujours le meilleur pour l'équipe", a-t-il déclaré.





"Je dois progresser au niveau individuel"

Benedetto a conscience qu'il n'a pas toujours été au top : "C'est aussi beaucoup lié au rendement de l'équipe, il faut que je travaille pour progresser. Quand je suis arrivé, le contexte était différent, on joue moins bien. Je dois progresser au niveau individuel." Il apprécie en revanche jouer à deux attaquants : "On a fait de bons matchs, mais on doit progresser pour gagner. Ce sont des choses que nous devons travailler. Jouer avec deux attaquants ? Depuis que je suis enfant, j'ai toujours joué avec deux attaquants, mais j'ai joué avec les deux systèmes en 4-3-3 ou 4-2-2, mais je n'ai pas de préférence, c'est pareil pour moi."



Cette saison, Benedetto totalise 4 buts et 3 passes décisives en 21 apparitions en Ligue 1.