Bordeaux-OM : le nom de l'arbitre est connu

Les instances ont désigné Jérôme Brisard pour arbitrer le match Bordeaux-OM, dimanche (21h00).





Jérôme Brisard sera au sifflet pour la rencontre face aux Girondins. Il sera assisté de Yannick Boutry et Bastien Courbet, sur les lignes de touche, tandis qu'Alexandre Perreau Niel tiendra le rôle de quatrième arbitre. Enfin, Frank Schneider et Hicham Zakrani seront à la vidéo.



Brisard avait arbitré le match PSG-OM (0-1) de septembre, lequel s'était terminé avec 17 cartons, dont 5 rouges. On espère aussi un succès, mais moins de biscottes.