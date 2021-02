Bielsa réclame toujours 19 ME au LOSC

Marcelo Bielsa et le LOSC se retrouvent devant les prud'hommes, ce vendredi.





Dans son édition du jour, L'Équipe rappelle qu'El Loco (et surtout ses avocats) a rendez-vous avec le club nordiste, devant les prud'hommes. Il réclame effectivement 19 millions d'euros à son ancien club, suite à son licenciement pour faute grave, en 2017. Autant dire que l'issue du procès pourrait considérablement jouer sur l'état des finances du LOSC. Les parties vont exposer leurs arguments, mais le résultat du procès ne sera connu que dans trois mois. Les Lillois reprocheraient notamment à l'Argentin son attitude vis-à-vis de son président (d'alors), Gérard Lopez, de son directeur général Marc Ingla, de son directeur sportif Luis Campos et des autres salariés du club.



Pour rappel, Bielsa paraît s'être trouvé une stabilité sur le banc de Leeds United, en Angleterre. Il totalise 63 victoires, 21 matchs nuls et 33 défaites, depuis 2018.