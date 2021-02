Canal veut moins de clubs en Ligue 1

Maxime Saada, le patron de Canal, milite pour une Ligue 1 avec moins de clubs.





Selon L'Équipe, la chaîne cryptée souhaite que la Ligue 1 soit réduite à 18 ou 16 équipes, de façon à la niveler par le haut et favoriser une répartition plus avantageuse des droits TV. Saada aurait indiqué à ses salariés que des discussions avec la Ligue étaient en cours, sur le sujet. Il aurait étayé ses propos avec l'exemple du Top 14.



Si elle est évoquée sans succès depuis plusieurs années, cette possible évolution se heurte pour l'instant au desirata des petits clubs, lesquels font pour ainsi dire la loi dans le football français. Il paraît pourtant évident que la progression du Championnat passe par un resserrement de l'élite et une répartition des rétributions plus avantageuse pour ses locomotives. Pour sauver leur (grosse) part du gâteau, certains dirigeants de Ligue 1 font mimes de ne pas le comprendre.



La réforme annoncée de la Ligue des Champions, laquelle devrait imposer quatre journées supplémentaires, pourrait contraindre à réduire le nombre de clubs à 18.