Un supporter qui a menacé Eyraud a été interpellé

Un jeune supporter qui avait proféré des menaces contre Jacques-Henri Eyraud a été interpellé et placé en garde à vue.





Selon L'Equipe, un jeune de 20 ans a été interpellé à son domicile par les policiers de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône et présenté à un juge, après qu'il ait menacé le président de l'OM : "Si je t'ai en face de moi, je t'arrache les deux yeux et j'irai aussi à la Commanderie tout brûler", avait-il écrit sous le pseudo "Icizolawski54", alors qu'il ne fait pas partie d'un groupe de supporters. Il devrait comparaître sous le régime de la reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la procédure dite du "plaider-coupable". Il a effectivement reconnu les faits et indiqué qu'il "n'avait pas conscience de la portée de ses propos", précise le journal.



En septembre 2020, "Petit Bambou" avait été condamné à un an de prison avec sursis et à payer 1 000 euros au titre de la procédure pénale, pour le même genre de message.