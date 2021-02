Baup pense que Gignac finira au Tigres

Elie Baup ne croit pas qu'André-Pierre Gignac (35 ans) refoulera les terrains de Ligue 1, d'ici le terme de sa carrière.





"Il est tombé dans le club parfait pour lui. Il a fait découvrir ce championnat aux Français, c'est l'ambassadeur. Dans ce pays, on adore les buteurs, l'exigence, le spectacle, la convivialité. Il se rend disponible pour les supporters. C'est un pays de passionnés qui lui correspond. C'est parfait pour son tempérament. Je crois qu'il a trouvé le bonheur et l'équilibre au Mexique. C'est agréable de le voir réussir. Il a même été en lice pour le plus beau but de l'année, il est performant et spectaculaire. Même s'il adore la France, où il a de la famille et ses amis, je pense qu'il finira là-bas", a confié l'ancien entraîneur de l'OM dans les colonnes du Parisien.



Gignac a jusque-là marqué 147 buts en 248 apparitions sous le maillot du Tigres. Auparavant, il en avait mis 77 en 188 matchs avec l'OM. Il n'est engagé avec le club mexicain que jusqu'en juin.