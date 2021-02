Dieng n'appartient pas encore à l'OM

Buteur mercredi, Ahmadou Bamba Dieng (20 ans) n'est pour l'instant que prêté par l'académie Diambars.





Selon La Provence, l'attaquant sénégalais n'a pas encore signé de contrat avec l'OM. Une information confirmée par Saer Seck, le directeur de l'académie, lequel a néanmoins assuré que le club phocéen était prioritaire : "Il y a tout de même de fortes chances qu'il signe à l'OM. Quelques clubs se renseignent à son sujet. Mais l'OM a la priorité absolue et totale", a-t-il confié. L'OM et l'académie sont effectivement partenaires.



"Bamba Goal" a réussi de très bons débuts sous la tunique olympienne, puisqu'il est arrivé à inscrire le second but face à Auxerre (2-0), mercredi. On peut penser que Nasser Larguet lui redonnera du temps de jeu, ces prochaines semaines et que les dirigeants aviseront en fonction de ses futures performances. L'an passé, le joueur était parvenu à terminer meilleur buteur de la D1 sénégalaise, en marquant 12 buts en 14 apparitions.



Pour rappel, Bamba Dieng a rejoint les rangs phocéens en toute fin de mercato estival, le 5 octobre dernier.