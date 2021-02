Mercato : Longoria aurait une cible pour l'après-Mandanda

Pablo Longoria aurait coché le nom d'Alban Lafont (22 ans), dans l'optique de la succession de Steve Mandanda (35 ans).





D'après les renseignements recueillis par But, les dirigeants phocéens pensent au portier canari, pour l'après-Mandanda. Ils ne seraient toutefois pas les seuls sur le coup, puisque des clubs italiens, espagnols et allemands auraient déjà avancé leur pion pour le recruter.



Prêté par la Fiorentina au FC Nantes, le gardien de but est engagé avec la Viola jusqu'en juin 2024. Il a pris part à 24 matchs de Ligue 1, cette saison, et encaissé 39 buts. Pas vraiment aidé par une défense relativement perméable, il s'est contenté de 3 clean sheet. Il reste donc à voir s'il s'agit d'une piste parmi d'autres pour le directeur du football de l'OM, ou si le dossier est en haut de la pile.



Depuis le début de sa carrière, Alban Lafont a joué 185 matchs, toutes compétitions confondues, dont 171 en Ligue 1 et en Serie A. Il n'a pour l'instant jamais pris part à une coupe d'Europe.