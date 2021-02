L'OM tenterait de prolonger Kamara

Les dirigeants olympiens se seraient rapprochés des conseillers de Boubacar Kamara (21 ans) en vue de discuter d'une prolongation.





Selon l'insider @Treize013, la direction marseillaise est passée à l'action pour reconduire le contrat du milieu défensif : "Les discussions autour d'une prolongation ont débuté il y a plusieurs semaines entre le clan Boubacar Kamara Drapeau de la France et l'OM. L'Olympique de Marseille serait bien inspiré d'accélérer, car la cote du Minot grimpe de plus en plus", a-t-il publié par le biais de son compte Twitter.



On ne peut que louer le changement d'attitude des dirigeants vis-à-vis des joueurs en fin de contrats. Pour rappel, Kamara a disputé 106 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot de l'OM. Il a aussi inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives. Il portait le brassard de capitaine face à Auxerre.