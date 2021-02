Genoa : Marroccu remercie Longoria pour Strootman

Francesco Marroccu, directeur sportif du Genoa, a remercié Pablo Longoria, concernant le prêt de Kevin Strootman (30 ans).





"Au début, nous étions les seuls à avoir eu l'idée de son retour en Italie, il était sorti des radars, son temps de jeu assez bas en avait découragé plus d'un. Je dois remercier Pablo Longoria qui a tenu parole, car on avait conclu le transfert au téléphone, mais tout peut arriver tant que rien n'a été signé. Cagliari s'est inséré en dernière minute, mais il leur disait que Kevin n'était plus en vente ", a-t-il précisé à L'Équipe.



Depuis son retour en Italie, Strootman a participé à 4 rencontres de Serie A (261 minutes passées sur les terrains). Il a notamment délivré 1 passe décisive.