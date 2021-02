Papin affiche aussi son soutien à Thiriez

Comme Basile Boli, Jean-Pierre Papin a affiché son soutien à Frédéric Thiriez, en vue des élections pour la présidence de la FFF.





"Je connais Monsieur Thiriez depuis longtemps", a expliqué l'ancien attaquant de l'OM dans les colonnes de L'Équipe. Il pense qu'il est l'homme idoine pour succéder à Noël Le Graët : "Il connait le football et a prouvé qu'il savait gérer des situations compliquées. Il apporte des idées fortes, dans lesquels tous les footballs sont considérés. Le football, ce n'est pas que l'équipe de France et les pros. Je trouve qu'on l'a un peu oublié. On est tous arrivés du football amateur et j'ai l'impression qu'on le laisse de côté. Or, comme les pros, il est en grand danger à cause de la situation abracadabrante dans laquelle on est. Monsieur Le Graët n'a pas mal fait les choses. Sur l'équipe de France, la vitrine, il n'y a rien à redire tellement c'est efficace. Mais le rôle d'un président de Fédération, c'est de faire en sorte que tout le monde existe. Monsieur Thiriez veut justement changer des choses et revenir à la base."



JPP et Boli considèrent-ils que le bilan de Thiriez à la tête de la LFP était bon ? En parlant de football (semi-)amateur, on se souvient notamment de la gestion du dossier de Luzenac, lequel a été interdit de montée en Ligue 2 par la LFP de Thiriez pour des raisons obscures. Plutôt que de remettre les mêmes d'une instance à l'autre, on peut penser qu'un peu de fraîcheur ne ferait pas de mal à la FFF...