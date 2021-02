Auxerre-OM : les notes de la presse

L'OM a obtenu sa qualification pour les 16es de finale de la coupe de France, contre Auxerre (2-0). Voici les notes délivrées par les médias.





Les deux quotidiens ont souligné les bonnes performances de Yohann Pelé et Pol Lirola. Ils ont en revanche été plus critiques vis-à-vis de celles de Luis Henrique, Valentin Rongier et Valère Germain.





Le onze de départ : Pelé (7) - Lirola (7), Kamara (7), Balerdi (6), Sakai (5) - Rongier (4), Gueye (6), Khaoui (4) - Germain (4), Benedetto (6), Luis Henrique (3).

Les remplaçants : Ntcham (6), Thauvin (5).





Le onze de départ : Pelé (7) - Lirola (7), Kamara (6), Balerdi (5), Sakai (4) - Rongier (4), Gueye (5,5), Khaoui (4,5) - Germain (4), Benedetto (5), Luis Henrique (4).

Les remplaçants : Ntcham (5), Thauvin (5), Cuisance (4).