Larguet a récompensé Dieng pour son travail

Nasser Larguet a réagi au but inscrit par Bamba "Goal" Dieng (20 ans) face à Auxerre. Il avait apprécié ses derniers entraînements.





"Ça fait peu de temps qu'il s'entraîne avec nous et j'ai trouvé qu'avec la dernière séance hier il a été performant, sur des jeux réduits, il a marqué pas mal de buts, et très présent dans les 16m50 là où ça nous fait défaut", a déclaré le technicien phocéen, après le match. Le jeune attaquant a réussi l'exploit de marquer lors de sa première apparition sous la tunique de l'OM.



Son but a notamment été chaleureusement accueilli du côté des jeunes de Diambars, au Sénégal. On peut imaginer qu'il bénéficiera de nouvelles chances de se montrer, ces prochaines semaines.