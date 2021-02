Bedimo perd son procès contre l'OM

Henri Bedimo avait choisi de protester contre son licenciement devant les tribunaux. Il a perdu son procès.





Le défenseur avait été licencié par l'OM du fait qu'il ait créé une fondation au Cameroun avec le MHSC, son ancien club. Les Prud'hommes ont rejeté ses arguments, alors qu'il demandait 5,3 millions d'euros au club phocéen, rapporte RMC.



"La veille de la reprise, j'ai été informé que j'étais interdit de Commanderie, tout simplement. Quand j'ai appris ce qu'on me reprochait, j'ai cru que c'était une farce. L'objet de cette résignation me fait bien rire. Je suis le parrain de cette académie depuis 2007 et j'étais encore en Ligue 2. Il y a eu un rapprochement avec Montpellier en 2012, lors de mon passage là-bas. Et cela s'est amplifié en 2016, le club m'ayant soutenu officiellement dans ce projet", avait déclaré le joueur lors de son départ en août 2018.



Bedimo, qui avait été recruté libre, a disputé 23 matchs sous la tunique de l'OM, entre 2016 et 2018.