L'OM aurait mis Vézirian en demeure

L'OM aurait adressé une mise en demeure à Thibaud Vézirian, suite à ses affirmations de vente imminente à la Kingdom Holding Company du Saoudien Al-Walid ben Talal.





Selon les renseignements obtenus par La Provence, le journaliste a reçu une lettre recommandée de mise en demeure. Le courrier relate des "informations toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n'a jamais été à vendre et qu'aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque" et "un catalogue de déclarations non étayées et d'affabulations". Il serait demandé à Vézirian de retirer ses vidéos et "de bien vouloir cesser de diffuser toute information relative à la vente de l'OM, opération qui n'a jamais été envisagée, et qui ne l'est toujours pas, ni à ce jour ni à l'avenir".



Le journal ajoute qu' "à force de réclamer le départ de Jacques-Henri Eyraud, président honni qu'ils surnomment désormais "Mickey", certains en deviennent complètement dingos..."





Rien reçu (encore). Merci pour le soutien 🙏 Drôle d'idée de la démocratie que de vouloir faire taire un journaliste (sans même m'avoir appelé avant). Wait & See. — T.V. (@ThibaudVezirian) February 10, 2021