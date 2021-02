Di Meco favorable à la venue de Sampaoli

Eric Di Meco pense que l'OM serait bien inspiré de miser sur Jorge Sampaoli, dans l'optique de la succession d'André Villas-Boas.





L'ancien défenseur gauche considère que l'Argentin pourrait beaucoup apporter à l'équipe phocéenne : "L'équipe du Chili de Sampaoli était agréable à voir jouer. Lui, c'est un fada. Là, l'OM ne peut pas prendre un jeune entraîneur dans cette saison catastrophique. Sampaoli, c'est pareil. Il est frustré de son passage à Séville. Peut-être qu'il faut faire comme avec Villas-Boas, qui avait besoin de se refaire un nom. Sampaoli connaît le contexte marseillais, il sait ce que Bielsa représente pour une grande partie du public. Il a envie de vivre ça. J'espère que Sampaoli sera le futur coach de l'OM. Car ce mec est fascinant. J'ai envie de le voir à Marseille. Et les supporters préfèrent un entraîneur comme Bielsa, qui finit cinquième, mais qui donne des émotions. Plutôt qu'un coach comme Deschamps. Ça veut dire que les dirigeants savent la ligne à suivre pour le prochain entraîneur. Et il me semble que Sampaoli colle parfaitement", a-t-il déclaré sur l'antenne de RMC.



Des discussions seraient en cours avec l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste. Il souhaiterait néanmoins terminer la saison à la tête de l'équipe de l'Atlético Mineiro et pourrait n'arriver que dans un mois.