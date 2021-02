L'OM vendu ? Riolo calme tout le monde

Daniel Riolo ne croit pas en une vente de l'OM, ces prochaines semaines.





"J'ai été surpris par les médias qui se sont mis à relayer ça. Canal + sur Info Sport qui s'est mis à balancer l'annonce à 17h00, un confrère, Thibaud Vézirian qui dit que ça va se faire... Je commençais à contacter les gens autour de moi qui suivent l'OM. Mohammed Bouhafsi et Florent Germain se sont fait insulter ! Ils avaient leurs infos et ils disaient que c'était bidon. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit que c'était bidon aussi. Je suis pour la vente, ce serait bien pour tout l'écosystème ! Mais malheureusement, Jacques-Henri Eyraud est toujours à la tête du club et il n'est pas vendu !" a déclaré le journaliste sur RMC.



Thibaud Vézirian n'est pas revenu sur ses affirmations, bien que le communiqué qu'il avait annoncé ne soit pas tombé. Il est compliqué d'y voir clair, mais Frank McCourt paraît pour l'instant se projeter sur plusieurs saisons et une vente semble peu probable dans l'immédiat.