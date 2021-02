L'agent de Villas-Boas répond à Ntcham

Olivier Ntcham (25 ans) n'a pas mâché ses mots à l'égard d'André Villas-Boas et de son agent, mardi. Ce dernier a réagi.





En conférence de presse, le joueur avait accusé l'entraîneur et son agent : "Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n'ai pas accepté, et je pense que par la suite il s'en est suivi tout ça." Le second lui a répondu : "En douze ans de carrière, depuis ses débuts à l'Academica, André Villas-Boas n'a jamais recruté un joueur représenté par Proeleven (la société de son agent)", a lancé le conseiller du technicien portugais, interrogé par L'Équipe.



AVB avait pour le moins manqué de classe, au moment de son départ, en indiquant qu'il avait présenté sa démission à cause du recrutement de Ntcham. D'autant que l'OM semblait avoir tenté de le faire signer lors de l'été 2019, alors que le technicien était déjà présent. Il avait été retenu par son club, le Celtic.



Le milieu de terrain a été appelé pour la première fois dans le groupe olympien en vue du match prévu contre Auxerre, ce mercredi (14h45).