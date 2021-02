Les négociations auraient débuté avec Sampaoli

L'OM aurait entamé des discussions pour obtenir la signature de Jorge Sampaoli.





Selon les renseignements relayés par RMC, l'Argentin constitue bien la priorité de l'OM, en vue de la succession d'André Villas-Boas. La direction olympienne apprécierait sa philosophie de jeu et sa personnalité. Les négociations auraient débuté entre les deux parties. En cas d'accord, il pourrait arriver début mars, soit quelques jours après la fin de la saison au Brésil.



Sampaoli n'a pour l'instant passé qu'un an en Europe, au FC Séville. Il avait alors obtenu 21 victoires en 38 matchs de Liga. L'équipe andalouse avait terminé à la 4e place du classement (72 points), derrière le Real Madrid (93 points), le Barça (90 points) et l'Atlético Madrid (78 points), et devant Villarreal (67 points).



L'Atlético Mineiro se serait quant à lui déjà mis en quête de son successeur.