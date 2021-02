Les précisions de Longoria sur la quête du futur coach

Pablo Longoria s'est exprimé sur sa recherche du futur entraîneur de l'OM. Il a refusé de confirmer le nom des techniciens ciblés.





"Dans le foot on parle toujours de trois périodes : le passé, le présent - nous sommes contents du travail de Nasser (Larguet) qui cherche à changer la dynamique actuelle - et le futur. Je n'aime pas décider dans la précipitation. On regarde toujours le projet du club à court, moyen et long terme. Les décisions prises doivent aider le club à l'avenir. Parler de noms aujourd'hui, c'est nourrir les spéculations, et je n'aime pas les spéculations", a lâché le directeur du football face aux médias, ce mardi.





"Vous devez toujours penser à l'avenir du projet"

Il ne compte pas se presser pour choisir le bon profil : "On travaille sur différentes pistes. Il y a des pistes avancées, d'autres à l'état de contacts. Mais nous allons prendre la meilleure décision pour le futur du club. Quand vous choisissez un coach, vous devez toujours penser à l'avenir du projet. On prendra la décision quand ce sera le moment. Aujourd'hui nous sommes très contents du travail quotidien de Nasser, vraiment je le remercie pour ce qu'il fait. Combien de temps ça durera ? Le temps nécessaire pour trouver la bonne personne pour le projet du club", a-t-il poursuivi.



Pour rappel, de nombreux noms ont été évoqués, ces derniers jours, dont ceux de Jorge Sampaoli, Walter Mazzarri, Lucien Favre, Maurizio Sarri ou Massimiliano Allegri.