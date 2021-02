Pierre Ménès a donné un avis tranché sur les dernières rumeurs concernant une vente prochaine de l'OM à des Saoudiens.





"Moi, ceux qui sont sur le dossier d'une possible vente de l'OM me disent que c'est bidon. Donc j'ai des gros doutes. On évoque Paris, mais à Paris personne n'était au courant de rien, les Qataris sont arrivés et le lendemain ils achetaient. Là, on parle des Saoudiens qui n'ont jamais parlé à personne, on a que des démentis de (Frank) McCourt depuis des mois. Et puis c'est bien gentil de racheter l'OM, mais bon McCourt veut 460 millions d'euros, il y a des dettes à hauteur de 200 millions d'euros, il faut au minimum 200 millions d'euros pour retaper une équipe. Il faut donc 860 millions d'euros et en plus les politiciens marseillais veulent que le mec rachète le Vélodrome. On est donc sur un petit budget de départ de 1,2 ou 1,3 milliard d'euros. Bah, va falloir le trouver le pigeon. Mettre 1,3 milliard à l'Olympique de Marseille, oui c'est se faire pigeonner."



Plusieurs journalistes de différentes rédactions (La Chaîne L'Equipe, Canal Plus, France 3) abondent dans le sens d'une vente, ou au moins d'une rencontre entre Frank McCourt et des Saoudiens, mais Pierre Ménès, de son côté, n'y croit pas. Espérons que l'avenir lui donnera tort, même si pour l'instant, rien de concret ne se présente aux yeux des supporters de l'OM.