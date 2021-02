Les détails de la vente de Sanson

France Football a levé le voile sur la façon dont l'OM a vendu le milieu de terrain, et comment Aston Villa va payer ce transfert.





Selon le média, la formation anglaise a payé 11 millions d'euros immédiatement lors du transfert de Morgan Sanson. Aston Villa va ensuite s'acquitter, cet été, de 4 millions d'euros, pour atteindre la somme de 15 millions. Enfin, des bonus en fonction des performances du joueur et de l'équipe pourront augmenter la note de 3 millions d'euros, pour un montant total de 18 millions.



Une vente intéressante pour l'élément de 26 ans, peu en forme cette saison avec l'OM (19 matchs, 2 buts, 3 passes décisives) et à qui il restait un an et demi de contrat à Marseille. Pour l'instant, Morgan Sanson a joué une rencontre avec sa nouvelle équipe (10 minutes, contre West Ham), en étant resté deux fois sur le banc (contre Southampton et Arsenal), sans entrer en jeu.