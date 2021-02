Le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a fait l'objet de critiques de la part de Pierre Ménès.





Le consultant de Canal Plus a été interviewé sur la chaîne YouTube La Team Barbet : "Si Jacques-Henri Eyraud doit partir ? Je ne comprends pas qu'il soit encore là, donc... J'ai du mal à comprendre comment fonctionne ce mec. Déjà, j'ai du mal à comprendre comment il arrive à supporter autant de haine à son égard. Peut-être qu'il s'en fout. Peut-être qu'il se nourrit de ça. J'avoue que je ne sais pas. Ce mec est une énigme pour moi. C'est un homme poli, correct et pas idiot. Mais il a fait trop de choses qui ne sont pas correctes dans ce club. Comme quoi ? Licencier (Henri) Bedimo parce qu'il fait des stages de foot avec Montpellier. Comme licencier (Adil) Rami parce qu'il a fait Fort Boyard. Voilà..."



On pourrait rajouter que les déclarations du président contre "l'OM des magouilles", ou contre les salariés supporters, sont de multiples erreurs de communication qui ont terni de manière irrémédiable l'image de Jacques-Henri Eyraud auprès des supporters de l'OM.