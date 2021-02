Le correspondant de RMC à Marseille, Florent Germain, a donné la dernière tendance concernant le coach argentin Jorge Sampaoli.





"S'il est la priorité de l'OM, je ne vois pas ce qui peut arrêter le dossier (Jorge) Sampaoli. C'est un caractère fort et un profil qui peut remettre du baume au coeur aux supporters marseillais. Mais s'il est la priorité, c'est que lui est très motivé. J'ai été surpris de la simplicité avec laquelle on a répondu à mes questions. J'ai pris ça comme un appel du pied. Il frappe à la porte... Les représentants disent qu'il est motivé, qu'il finit sa saison. Il pouponne, parce qu'il vient d'être papa d'un petit garçon et il arrive en mars. Ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est chaud pour Sampaoli à l'OM."



Disciple de Marcelo Bielsa, qui a passé la saison 2014-2015 sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli, 60 ans, entraîne actuellement le club brésilien de l'Atlético Mineiro. La formation auriverde, qui vient de recruter Hulk (34 ans), est 3e du championnat et à la lutte pour le titre avec Internacional et Flamengo.



L'ex-entraîneur de l'Argentine (2017-2018), du Chili (2012-2016), avec qui il a gagné la Copa America 2014, et du FC Séville (2016-2017) est sous contrat avec l'Atlético Mineiro jusqu'en décembre 2021.