Sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur la performance des Olympiens face au PSG, dimanche soir.





"J'ai vu les bons et les mauvais côtés de l'OM, c'est-à-dire un OM inoffensif, ou même s'ils jouent trois jours tu te demandes s'il y aura une occasion. Avec derrière, une équipe qui concède des occasions parce que, derrière, je ne sais pas si c'est un mélange de faiblesse ou de naïveté, mais tout est toujours compensé par Alvaro ou (Hiroki) Sakaï. Liverpool proposait 23 millions d'euros pour (Duje) Caleta-Car et il n'y a personne qui ne l'emmenait à l'aéroport ? Par contre, j'ai vu des mecs avec de l'état d'esprit, je ne peux rien leur reprocher (à ce niveau-là), malgré la semaine terrible pour eux. Après celle-ci, j'avais plutôt envie de leur dire : "bravo les gars, vous avez montré que vous en aviez"."



Si l'OM s'est incliné 0-2 face au PSG, les joueurs ont fait preuve d'initiative et de caractère, en ayant la possession du ballon sur la rencontre (53,3% pour Marseille) et en gagnant de nombreux duels.



De bon augure avant le match de Coupe de France, ce mercredi soir (14h45), face à l'AJ Auxerre, le 5e de L2, puis avant la rencontre de championnat, dimanche soir (21h), face à Bordeaux (10e).