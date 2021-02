Strootman bientôt suivi par des clubs importants ?

L'Equipe a interrogé le directeur sportif du Genoa, Francesco Marroccu.





L'Italien semble séduit par les performances de Kevin Strootman dans son club, après seulement 4 rencontres : "Au début, nous étions les seuls à avoir eu l'idée d'un retour en Italie, il (Kevin Strootman) était sorti des radars, son temps de jeu assez bas en avait découragé plus d'un. Je dois remercier Pablo Longoria qui a tenu parole. Cagliari s'est inséré à la dernière minute mais il leur a dit que Kévin n'était plus en vente. Ensemble, on s'est dit que chemin faisant, on penserait au transfert définitif. Or, j'ai la sensation qu'il va vite être suivi par des clubs importants."



S'il a peu joué lors de la première partie de la saison à l'OM (14 matchs, 1 titularisation), le Néerlandais de 30 ans, prêté dans la formation italienne jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat, renaît, avec beaucoup de temps de jeu (4 matchs joués, 4 fois en tant que titulaire), des statistiques (1 passe décisive) et des résultats (3 victoires et 1 nul en quatre rencontres pour le 14e de Serie A, qui était 17e à l'arrivée de l'ancien de l'AS Roma).



Kevin Strootman est lié à l'OM jusqu'en 2023, avec un salaire très élevé (500 000 euros par mois). Il ne sera pas retenu cet été.