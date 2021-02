Mercato : l'OM penserait à Hysaj pour le mercato estival

L'OM s'intéresserait à la situation d'Elseid Hysaj (27 ans), dans l'optique du mercato estival.





Selon les renseignements communiqués par Nicolo Schira, le club phocéen a coché le nom du défenseur droit napolitain, pour l'été prochain. En fin de contrat en juin, il pourrait venir compenser le départ de Jordan Amavi, lequel sera aussi libre de signer où il le souhaite.



L'international albanais (46 sélections) défend les couleurs du SSC depuis 2015. Il a porté son maillot à 154 reprises (1 but inscrit). Auparavant, il a joué à Empoli (109 matchs, 1 but). Il dispose de peu de temps de jeu, cette saison, puisqu'il n'est apparu que 14 fois dans l'équipe de Gennaro Gattuso, toutes compétitions confondues.



L'affaire n'est pas gagnée, puisque Hysaj serait aussi ciblé par le FC Séville et Lyon. On peut imaginer que Lorik Cana lui parlera en bien du club phocéen.