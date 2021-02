Alvaro donne des nouvelles de son genou

Alvaro Gonzalez (30 ans) s'est voulu rassurant sur l'état de son genou, après sa sortie prématurée dans le match OM-PSG (0-2).





"Bonjour, les gars, ça va ? Merci à tous pour vos messages d'appui. Je suis bien, mon genou va bien, ce n'est pas grave. On va travailler pour être le plus tôt possible avec l'équipe. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui souhaitent le mal. Et désolé, Alvaro il est fort et je vais revenir le plus tôt possible. Mon genou va très, très bien. Merci beaucoup, on continue, allez l'OM. Ciao", a-t-il lancé dans une vidéo sur Twitter.



Espérons un retour rapide, car cette équipe a assurément besoin de l'Espagnol.