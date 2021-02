Papin rêve de voir Mourinho ou Zidane à l'OM

Jean-Pierre Papin voudrait que l'OM recrute un coach renommé, suite au départ d'André Villas-Boas.





"J'aimerais bien voir Mourinho ou Zidane sur le banc de l'OM. Mourinho est quelqu'un avec une poigne de fer. Il faut quelqu'un qui ne veuille pas prendre de buts. Je trouve que Marseille en prend trop. Milik est la bonne solution, car c'est un joueur encore en devenir. Il faut construire l'équipe autour de lui. Il manque de la confiance et des buts", a déclaré l'ancien buteur olympien au micro de beIN Sports.





"Il faut redonner à l'OM cette prestance"

Il ne se voit en revanche pas devenir entraîneur à Marseille : "Moi ? Revenir, ce serait quelque chose de magnifique, mais je ne pense pas avoir les qualités requises pour le moment. Il faut de l'expérience. Il faut redonner à l'OM cette prestance d'il y a quelques années. Zidane ? Ce serait bien, il est Marseillais et c'est important pour le coeur des Marseillais. On lui pardonnera plus de choses."



L'OM n'a plus gagné depuis le 6 janvier, ça commence à faire beaucoup.