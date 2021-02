Vente OM : Vezirian insiste

Le communiqué soi-disant déjà rédigé n'a pas été publié. Pour autant, Thibaud Vezirian reste sur sa position, assurant avoir croisé ses informations. Selon lui, même la mairie de Marseille est au courant.





"Les négociations exclusives ont commencé au mois de décembre, Frank McCourt a refusé d'autres acheteurs potentiels. Au niveau de l'État, au niveau des hommes d'affaires, j'ai eu des échos auprès de joueurs, tout se confirme. L'acte de cession de l'Olympique de Marseille est signé. Les démentis sont classiques dans tous les dossiers de vente. Le club a un processus d'officialisation avec un timing de communication très précis et moi je suis arrivé un peu tôt. Ils sont obligés de démentir mes informations pour respecter leur timing. Je le répète, c'est une certitude, l'acte de cession est signé. En revanche, je ne sais pas si Al-Walid ben Talal a prévu de se montrer à Marseille, d'autant que je n'ai jamais dit qu'il serait la tête d'affiche officielle du projet de l'OM. Cela pourrait être son fils, ou quelqu'un de plus jeune. Selon des informations de la mairie de Marseille, la vente pourrait être officielle cette semaine", a-t-il déclaré sur sa chaine Youtube, après le match OM-PSG (0-2).



Le sujet divise profondément les supporters. Certains croient à un gros canular, tandis que d'autres en sont au point de surveiller la trajectoire de l'avion de la Kingdom Holding Company, lequel a atterri à New York, dans la nuit.





Thibaud Vézirian reconfirme bien que l'OM est vendu au Saoudiens et que ce n'est plus qu'une question de temps. #VenteOM #TeamOM pic.twitter.com/KHxJ6dEBGG — Actu OM (@ActuOM__) February 8, 2021