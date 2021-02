Infirmerie : Milik manquera aussi Auxerre

Arek Milik (26 ans) ne devrait pas être du déplacement de l'OM à Auxerre, en coupe de France.





En conférence de presse, Nasser Larguet a donné des nouvelles de l'international polonais. Il ne devrait pas jouer contre Auxerre et est incertain pour Bordeaux : "Quand Ntcham, sur le plan administratif, va pouvoir être opérationnel dès que possible, on le mettra sur le terrain. Si on peut l'avoir contre Auxerre (le 10 février prochain), ce sera une bonne chose. Pour Milik, ce sera plus long. La blessure qu'il a eue contre Lens va l'éloigner encore une petite semaine", a déclaré l'entraîneur phocéen.



L'OM connaît une période où rien ne va. Espérons que le vent va vite tourner... Milik a pour l'instant inscrit 1 but en 2 apparitions sous la tunique olympienne.