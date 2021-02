Mauricio Pochettino a livré son analyse du Clasico remporté par le PSG (2-0), dimanche soir.





Le technicien argentin a expliqué pourquoi son équipe avait joué bloc bas : "On doit pouvoir jouer dans différents registres de jeu. On a marqué assez rapidement et après on a contrôlé, parfois le bloc était un peu plus haut, parfois un peu plus bas. On a eu quelques situations, mais on a contrôlé le ballon." Il a admis que les Clasicos n'avaient pas la même saveur sans les supporters : "Je ne retrouve pas beaucoup de choses du passé. Qu'est-ce que c'était beau le football avant le Covid ! Des clubs comme Paris, on a besoin d'avoir des supporters pour se sublimer."



L'OM connaît un début d'année 2021 bien difficile. Espérons que les joueurs se reprennent, ces prochaines semaines.