Infirmerie : des nouvelles d'Alvaro

Alvaro Gonzalez (30 ans) va passer des examens, suite à la blessure contractée lors d'OM-PSG (0-2).





En conférence de presse, Nasser Larguet a indiqué que l'Espagnol allait passer une IRM de son genou, ces prochaines heures : "Pour Alvaro, on sait le courage qu'il a, la valeur qu'il a dans l'équipe. On fera une IRM demain (lundi) matin pour savoir ce qu'il a au genou."



On espère bien sûr qu'il n'aura rien de grave, d'autant qu'il paraît évident qu'il est l'un des joueurs qui maintient l'équipe la tête hors de l'eau, ces derniers jours.



Cette saison, Alvaro a pris part à 27 rencontres, toutes compétitions confondues, sous la tunique phocéenne.