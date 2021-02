Nasser Larguet a fait part de sa déception, après la défaite concédée par l'OM face au PSG (0-2), au stade Orange Vélodrome.





"Des regrets ? Oui, j'en ai puisque c'est sur des faits de jeu, sur des situations offensives, qu'on prend notamment ce premier but. Et comme on connaît la vitesse de Mbappé... Sur le deuxième but, on a le ballon aussi, on le perd et ça fait une autre contre-attaque. Pourtant, en termes d'état d'esprit, on a fait un match plein. On a eu la possession du ballon en deuxième mi-temps, mais on n'a pas été assez dangereux", a déclaré le coach marseillais face aux médias.





"Sur le plan mental et l'état d'esprit, il y a des choses positives"

Il pense que ses joueurs ne se sont pas échappés : "En termes statistiques, on frappe plus que les Parisiens, je crois, dans les 16,50 m, on doit plus frapper, effectivement. Mais avec une équipe qui a subi autant de désagréments ces derniers temps, je trouve qu'elle a répondu présente", a-t-il poursuivi. Il croit aussi que les têtes se sont apaisées : "Sur le plan mental et l'état d'esprit, il y a des choses positives. Il y a de l'apaisement chez eux, maintenant il faut aller vers la performance, il faut gagner des matches et ne pas prendre les buts malheureux qu'on a pris ce soir (dimanche)."



L'OM est désormais 9e avec 15 points de retard sur la 4e place et 18 sur la 3e.