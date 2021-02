OM-PSG : les compos sont tombées

L'OM accueille le PSG, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Voici les compos de départ.





Nasser Larguet doit faire sans Jordan Amavi et Arek Milik, forfaits. Neymar ne démarre pas côté parisien.



Le onze phocéen : Mandanda (c) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Germain, Payet.



Le onze parisien : Rico - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Paredes, Gueye - Mbappé, Icardi, Di Maria.