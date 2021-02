Allegri et Mazzarri également ciblés par Longoria ?

La presse italienne donne des nouvelles de la recherche du futur entraîneur de l'OM par Pablo Longoria. Calciomercato croit notamment savoir que Massimiliano Allegri et Walter Mazzarri sont dans son viseur.





Selon le site internet, le club marseillais rêve de confier les rênes de son équipe première à l'ancien coach de la Juventus de Turin. Pour autant, il précise que le technicien "a plus d'un doute" sur le projet qu'on lui présente. Il ajoute que Lucien Favre et Maurizio Sarri ne sont pas emballés par l'idée de reprendre un club en cours de saison, et que Pablo Longoria travaille aussi sur le dossier de Walter Mazzarri, ancien coach de Naples, de l'Inter, de Watford et du Torino. Enfin, il croit savoir que Rafa Benitez est lui enthousiasmé par l'idée d'entraîner l'OM.



Cela fait beaucoup de nouvelles d'un coup. La venue d'Allegri constituerait un gros coup, mais Pablo Longoria aura beaucoup, beaucoup de travail pour le convaincre de signer, alors que le club est en difficulté et ne jouera certainement pas la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour rappel, il est libre depuis son départ de Turin, lors de l'été 2019, et figure notamment dans le collimateur de clubs comme le Real Madrid et l'AS Rome. Il a obtenu 5 titres de champion d'Italie, entre 2014 et 2019, et a atteint 2 fois la finale de la Ligue des Champions.



Jorge Sampaoli ne paraît pas être la seule piste du directeur du football olympien.