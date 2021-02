Diawara tacle JHE et demande à McCourt de vendre l'OM

Souleymane Diawara souhaite que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud quittent l'OM. Il verrait bien Christophe Galtier succéder à André Villas-Boas.





"Eyraud, il ne connaît pas trop le foot, je pense. Eyraud et McCourt, il faut qu'ils vendent l'OM", a lancé l'ancien défenseur phocéen au micro de Téléfoot. Il voudrait que le coach de Lille arrive sur le banc olympien : "Christophe Galtier. C'est une personne que j'estime beaucoup et qui fait du très, très bon boulot que ce soit à Saint-Étienne où à Lille en ce moment. C'est un Marseillais", a-t-il poursuivi.



On doute que Galtier quitte un projet en marche. Pour rappel, Diawara a porté le maillot phocéen entre 2009 et 2014 (164 rencontres et 11 buts, toutes compétitions confondues).