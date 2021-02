Cissé est impatient de voir le duel Alvaro-Neymar

Djibril Cissé est impatient de voir les nouvelles retrouvailles entre Alvaro Gonzalez (30 ans) et Neymar (29 ans).





"Neymar vs Alvaro, un duel captivant ou horripilant ? Je trouve ça plutôt captivant, tant que ça reste dans les règles. Tant qu'il n'y a pas des insultes, de coups méchants. Tant que la situation reste fair-play. Moi, j'ai hâte de voir comment Neymar va se comporter face à Alvaro. J'ai hâte de voir Alvaro mettre des petits coups à Neymar, car il faut que Neymar se sente en danger dimanche. J'attends tout ça avec impatience, mais que ça reste dans le correct... Après, le fait que le match va se jouer sans public au Vélodrome, c'est bien pour l'OM et le PSG. On connaît le public marseillais. Parfois, la pression pousse à faire de mauvaises choses. Ce sera un poids en moins pour les joueurs", a déclaré l'ancien buteur de l'OM au micro de la chaîne L'Équipe.



On peut penser que le Brésilien a beaucoup de chance que le public ne soit pas présent au stade Orange Vélodrome, ce soir.