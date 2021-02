Match OM-PSG : sur quelle chaine et à quelle heure ?

La 24e journée de Ligue 1 se termine par le Clasico OM-PSG, dans un contexte plutôt défavorable à Marseille, qui a vu son entraîneur démissionner et être mis à pied en début de semaine...





L'OM accueille le PSG pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. La période n'est pas idoine, puisque les Olympiens n'ont plus gagné depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. Ils font aussi face à une crise interne profonde, avec les violences de samedi dernier et le départ d'André Villas-Boas. Nasser Larguet doit composer avec les absences de Jordan Amavi, toujours blessé au mollet, et Arek Milik. Côté PSG, Mauricio Pochettino peut s'appuyer sur un groupe au complet.





Streaming OM-PSG, à quelle heure voir le match et sur quelle chaîne ?

L'épisode Mediapro sera définitivement terminé ce soir à la fin de la rencontre. Cet OM-PSG sera le dernier match retransmis pas Téléfoot. Mais, Canal +, qui ne pouvait laisser son ancien rival diffuser gratuitement ce Classique, a acheté les droits de la rencontre pour 3 millions d'euros. Le match sera donc co-diffusé par Téléfoot et Canal+. A partir de la 25e journée, la Lique 1 sera en totalité sur les chaînes de Canal et Téléfoot ne diffusera plus rien...





Les compos probables de OM-PSG

Le onze probable phocéen : Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Kamara, Gueye - Thauvin, Benedetto, Germain, Payet.

Les remplaçants possibles : Pelé, Vanni, Nagatomo, Perrin, Balerdi, Souaré, Khaoui, Rongier, Cuisance, Luis Henrique, Dieng.



Le onze probable parisien : Rico - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Paredes, Verratti, Sarabia ou Neymar - Mbappé, Icardi.

Les remplaçants possibles : Letelier, Kehrer, Rafinha, Danilo Pereira, Gueye, Draxler, Neymar ou Sarabia.





Les arbitres

La rencontre sera arbitrée par Benoît BASTIEN qui sera assisté de Hicham ZAKRANI et Frédéric HAQUETTE. Le quatrième arbitre sera Johan HAMEL et à la VAR Antony GAUTIER sera aux commandes.





Le prono

L'OM s'est un peu rassuré contre Lens, en milieu de semaine. Pour autant, face au rival qatari, dopé par des milliards d'euros, il paraît peu évident d'obtenir un succès. Misons sur un nul 1-1, avec un but de Benedetto, et une belle bagarre qu'il faudra remporter. Les supporters ne sont pas là pour mettre la pression sur Neymar, les joueurs vont devoir s'en charger.