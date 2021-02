Di Meco défend à nouveau Thauvin

Eric Di Meco est à nouveau monté au créneau pour défendre Florian Thauvin (27 ans).





"A un moment, on lui a dit qu'il fallait qu'il parte à Newcastle parce que le club avait besoin d'argent et il est parti. Le joueur a conscience que c'est devenu une marchandise. Il profite d'un système, mais ce n'est pas le seul responsable. Un garçon qui est dans un club pour en faire un tremplin, on ne peut pas lui demander de laisser ses tripes sur le terrain. Avant, les joueurs restaient dans les clubs. Ce qui m'ennuie avec Thauvin, c'est qu'on lui soit tombé dessus pour ça. Je trouve que les fans sont durs. S'il y a bien un gamin qui aime l'OM et qui l'a montré, c'est bien lui. Il n'est pas toujours très bon, mais le mec, si on regarde les stats, il a de bonnes stats. S'ils avaient tous ses stats, on n'en serait pas là", a lâché le consultant sur l'antenne de RMC.



Les supporters ne digèrent pas qu'il ait décidé de quitter le club gratuitement et qu'il ait échangé son maillot avec Kylian Mbappé, après le match PSG-OM. Di Meco avait déjà pris parti pour Flotov, dans la (petite) brouille qui l'a opposé à Dimitri Payet.