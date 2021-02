Frédéric Déhu pense que le PSG sera déterminé à effacer la défaite du match aller face à l'OM, ce soir, au stade Orange Vélodrome.





"Si c'est le Clasico de tous les dangers pour l'OM ? Oui, je suppose que Paris n'a toujours pas oublié le match aller, surtout qu'on attendait vraiment un PSG supérieur à l'OM. Mais sur ce match-là, la victoire (0-1, 3e journée) de l'OM n'était pas forcément volée. Le PSG a pris sa revanche lors du Trophée des champions (2-1), mais je pense que les Parisiens ont envie d'effacer la défaite concédée au Parc des Princes. Et puis, surtout, ils n'ont pas envie de laisser Lille s'échapper au classement. Quant au risque d'un score très large, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer sur un match. Aujourd'hui, si on prend les deux effectifs, on sait très bien que les Parisiens sont supérieurs. Mais je connais un petit peu le contexte de cette rencontre pour l'avoir vécue des deux côtés et j'ai du mal à croire que le match se finira sur un score fleuve", a déclaré l'ancien défenseur dans les colonnes de La Provence.



Après le PSG, de 2000 à 2004, Déhu a porté le maillot marseillais de 2004 à 2006 (75 matchs disputés, toutes compétitions confondues).