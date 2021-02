Lorik Cana s'est remémoré son premier Clasico disputé avec l'OM. Il avait inscrit le seul but du match.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien capitaine marseillais s'est souvenu de son premier OM-PSG. Il venait juste d'arriver à Marseille : "Les supporters ont vite vu que je me donnais à fond pour l'OM et ils m'ont accepté. Nous étions pourtant derniers du championnat à ce moment-là, mais on sentait bien qu'avec des Lamouchi, Ribéry, Niang, Oruma, Barthez, Déhu, etc., nous pouvions avoir bien d'autres ambitions. Et d'ailleurs, quand est arrivé le match contre PSG, nous étions déjà sur une meilleure dynamique. Mais pour moi, ce Clasico a été déterminant."





"J'ai compris tout de suite qu'il allait vers la lucarne"

Il avait trouvé le chemin des filets de la tête, sur un corner de Samir Nasri : "Jean Fernandez avait insisté sur les corners, demandant que l'on passe toujours le premier joueur, afin de remettre un ballon plongeant pour un joueur lancé. Samir a tiré au premier poteau et je me suis jeté au-devant du ballon, malgré un marquage très serré. Je n'ai pas pu le voir entrer, car j'étais au-delà du poteau, mais j'ai compris tout de suite qu'il allait vers la lucarne et ne pourrait pas être capté", a-t-il poursuivi.



De 2005 à 2009, Cana a disputé 175 matchs sous la tunique phocéenne, inscrit 8 buts et donné 5 passes décisives.