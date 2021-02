Alvaro veut poursuivre à l'OM

Alvaro Gonzalez (31 ans) entendrait bien s'inscrire sur le long terme avec l'OM.





Dans L'Équipe, un membre de l'entourage de l'Espagnol a indiqué qu'il n'envisageait pas de quitter Marseille, dans un avenir proche : "Il veut continuer à l'OM, c'est une évidence pour lui. Il ne s'est pas posé la question ces derniers jours malgré tout ce qui s'est passé. Les événements de la Commanderie n'affecteront en rien sa décision quant à son avenir. Il pense qu'il peut encore beaucoup apporter à cette équipe."



Le défenseur fait preuve d'un état d'esprit irréprochable et on peut imaginer qu'il tient un grand rôle, ces jours-ci. Ses retrouvailles avec Neymar seront particulièrement scrutées, ce soir, à l'occasion d'OM-PSG. Le contrat qui le lie au club phocéen porte jusqu'en 2023 et il a jusque-là participé à 50 matchs, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en France.