Entraîneur : Longoria aurait fait son choix

Pablo Longoria ferait bien de Jorge Sampaoli sa grande priorité pour la succession d'André Villas-Boas.





Selon les renseignements communiqués par Simone Rovera, le directeur du football olympien souhaite convaincre l'Argentin de rejoindre le banc phocéen : "Aujourd'hui il y a un premier choix pour le banc de touche de l'OM... C'est Jorge Sampaoli. L'OM étudie sérieusement comment faire venir le coach argentin. C'est la piste la plus chaude et la plus concrète. Les prochains jours seront décisifs", a-t-il posté sur Twitter.



UOL Esporte a quant à lui indiqué que Sampaoli était intéressé, mais qu'il souhaite terminer sa saison avec l'Atlético Mineiro avant de prendre une décision pour son avenir. Son équipe pointe pour l'instant à la 3e place du classement du championnat brésilien, avec 6 points de retard sur le leader (Internacional) et 4 sur le deuxième (Flamengo).



Pour rappel, Sampaoli a déjà connu une expérience en Europe au FC Séville. Il a obtenu 55 % de victoires en Liga, sur la saison 2016-2017, et a ensuite pris la tête de la sélection argentine.