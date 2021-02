Séville : Ocampos gravement blessé ?

Victime d'une grosse semelle, Lucas Ocampos (26 ans) pourrait être gravement blessé.





Si la victoire de Séville a été facile (3-0), les Andalous vont certainement devoir composer sans Ocampos, ces prochains mois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Djené Dakonam (Getafe) a bien mis son crampon et son poids sur la cheville de l'Argentin, samedi. Il n'a pas volé son rouge. L'ancien joueur de l'OM est sorti sur civière et pourrait souffrir d'une fracture.



Cette saison, Ocampos a marqué 4 buts et donné 4 passes décisives en 21 apparitions dans le championnat espagnol. Le FC Séville est temporairement 3e de Liga.





[📺 VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

❌ Dakonam pulvérise la cheville d'Ocampos sur une faute très violente, et se fait expulser !

🙏 L'ancien de l'OM hurle de douleur, avant d'être évacué sur civière...https://t.co/v3loxei0oe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 6, 2021