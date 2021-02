OM-PSG : un dispositif de sécurité XXL pour le Classico

Une semaine après les graves incidents de la Commanderie qui ont entraîné le report de la rencontre face à Rennes, un gros dispositif de sécurité sera mis en place pour le Classico.





Pour éviter de nouveaux incidents, quatre cents policiers seront mobilisés dimanche pour cette rencontre opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a opté pour ce dispositif de sécurité renforcé en raison du contexte très particulier qui entoure le club.



Toute tentative de rassemblement sera dispersée et des consignes de fermeté ont été données pour intervenir immédiatement en cas de violences ou de dégradations, afin d'interpeller les auteurs et de les remettre à la justice, précise un communiqué de la préfecture de police. L'ensemble des trajets, lieux de résidence et d'entraînement des joueurs ainsi que le stade Orange Vélodrome et ses abords seront étroitement surveillés.